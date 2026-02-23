Gajadien ziet geen probleem in salarissen tussen 2.500 tot 12.500 US dollar per maand voor rechters en pg

Ondanks er hevige kritiek is op de verhoogde salarissen van de rechterlijke macht en de procureur-generaal, vindt VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien toch dat er geen probleem zou moeten zijn om de rechterlijke macht in Suriname tussen de 2.500 tot 12.500 US dollar per maand te betalen.

“Dat zie ik niet als een probleem. Nu is het zo dat we bedragen zien van bijna 20.000 dollar en meer. Maar ik kijk even terug en dan zie ik de implementatie niet op een correcte wijze uitgevoerd. Het grijze vlak dat er is met betrekking tot de toekenning van de toelagen. Dat zou ik verbeteren.

Maar aan de andere kant ben ik gevoelig voor de opbouw die gehanteerd is in de wet. Die 5% heeft een gedachtegang en staat in de memorie van toelichting. Maar je zou misschien na tien jaren die 5% enigszins kunnen differentiëren naar een ander procent”, zei Gajadien in het programma Retrospectie op LIMFM.

Ondertussen hebben de NPS’ers Poetini Atompai en Jerrel Pawiroredjo wetsvoorstellen ingediend om deze wetten wederom te wijzigen. Gajadien stelt ook een kant en klaar voorstel voor verdere verbetering van de wetten te hebben liggen. Dit heeft hij reeds besproken met DNA-voorzitter Ashwin Adhin, de coalitie en andere actoren.

Gajadien, die tijdens de vorige zittingsperiode van het parlement één van de initiatiefnemers was van de synchronisatie van de financiële positie van de drie machten, vindt dat de wet wel goed is maar dat de implementatie daarvan verkeerd is. Daar zou de regering moeten aangeven waarom dit anders is geïmplementeerd. Aan de andere kant begrijpt hij de kritiek vanuit de samenleving en vindt het terecht dat overige landsdienaren deze verhogingen als een klap in hun gezicht zien.

“Terecht, want een politieman of onderwijzer moet beter verdienen. En daarom was die koppeling gemaakt vanuit een situatie waarbij we vanuit een vast bedrag van de president uitgingen. Maar tijdens de behandeling heeft men dat laten koppelen aan viermaal het salaris van een directeur. Zo is dat bedrag tot stand gekomen”, aldus de VHP’er. Volgens hem moeten deze wetten nu verder uitgewerkt worden naar alle andere structuren, waaronder ook ambtenaren.