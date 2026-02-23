VIDEO: Damaru opent fastfood-take-away Tap’Uku Crispy Chicken

De populaire Surinaamse zanger Damaru breidt zijn carrière verder uit en begeeft zich opnieuw in de ondernemerswereld. Op 21 februari opende hij zijn fastfoodzaak Tap’Uku Crispy Chicken.

“Het is nog geen restaurant, maar een take-away,” benadrukt de artiest tegenover de Ware Tijd. De feestelijke opening werd opgeluisterd met optredens van diverse populaire bands.

Damaru vertelt dat hij zichzelf ooit had beloofd zijn keuken D’ru, die hij in 2009 opende, opnieuw te heropenen. “Dat gaat nu eindelijk gebeuren,” zegt hij trots. Volgens de zanger is er altijd een markt voor fastfood in Suriname. “Surinamers houden van lekker eten.” De zaak is gevestigd in de drukke wijk Latour. “Latour is eigenlijk de tweede hoofdstad van Suriname, zo druk is het hier dagelijks,” aldus Damaru.

Ondernemen is voor hem niet nieuw. In 2013 bracht hij zijn eigen drinkwater op de markt: D’RU Irresistible Mineral Water, dat op 2 juli – zijn verjaardag – werd geïntroduceerd. Dat project bleek echter geen blijvend succes. Tegenwoordig combineert Damaru muziek en ondernemerschap.

Met zijn eigen label D-Music begeleidt hij een nieuwe generatie Surinaamse artiesten. Zo was hij onder meer betrokken bij de eerste show van de Surinaamse artiest Lando Kappalani in Nederland.

“Ik ben een doorzetter,” zegt Damaru. “Los van muziek ben ik ook businessminded.” Een andere droom van de populaire zanger, die zich nu ook als ondernemer profileert, is het openen van een eigen peuterschool. “Dan denk ik dat ik alles heb waar ik ooit van heb gedroomd.”