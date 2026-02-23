63-jarige alcoholist in verzekering gesteld op verdenking van brandstichting

De politie in Suriname heeft afgelopen vrijdagavond de 63-jarige Ashukoemar S. aangehouden en in verzekering gesteld op verdenking van brandstichting.

Volgens informatie zou de man vrijdagavond rond 22.30 uur brand hebben gesticht in een woning aan de Agnoriaweg. De aangever, R.S., deed aangifte bij de politie van Latour en wees zijn oom aan als verdachte.

R.S. verklaarde dat zijn oom kampt met een alcoholprobleem en in het verleden herhaaldelijk zou hebben gedreigd de woning in brand te steken. Eerder was de man volgens de aangever ook al eens aangehouden nadat hij zijn eigen woning in brand had gestoken.

Vrijdagmorgen zou de verdachte opnieuw dreigende uitlatingen hebben gedaan richting familieleden. Later die avond rook de aangever, terwijl hij sliep, een brandlucht. Toen hij zijn kamer verliet, zag hij dat de kamer van zijn oom in brand stond.

De aangever sloeg direct alarm, waarna andere familieleden te hulp schoten. Met emmers water wisten zij de vlammen te doven en erger te voorkomen. Door het snelle optreden bleef de schade beperkt en raakte niemand gewond.

De politie werd ingeschakeld en hield de verdachte ter plaatse aan. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Ashukoemar S. in verzekering gesteld.