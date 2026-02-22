Vrouw haalt roekeloos in, raakt voetganger en slaat over de kop

Op de Martin Luther Kingweg, ter hoogte van de Manjadam, heeft zich zaterdagmiddag 21 februari omstreeks 17.00 uur een verkeersongeval voorgedaan waarbij een voertuig over de kop is geslagen. Bij het voorval raakten twee personen gewond.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat kort vóór het ongeval een Toyota Fun Cargo vanuit de Manjadam de Martin Luther Kingweg opreed met het voornemen rechtsaf te slaan in de richting van Latour.

Op dat moment reden meerdere auto’s over de Martin Luther Kingweg, komende vanuit de richting van Latour en gaande in de richting van Paranam. Een van deze voertuigen stopte om voorrang te verlenen aan het verkeer vanuit de Manjadam. De achterrijdster van dit voertuig besloot het stilstaande voertuig in te halen.

Toen de Toyota Fun Cargo de weg opreed, merkte de inhalende bestuurster dit op en week zij uit naar links om een aanrijding te voorkomen. Daarbij kwam de wagen op het rijwielpad terecht en raakte met de zijspiegel een passerende voetganger. Vervolgens sloeg het voertuig over de kop, meldt de Verkeersunit van Regio Midden Suriname.

Volgens voorbijgangers haalde de veroorzaakster roekeloos in. De vrouw liep verwondingen op en klaagde over pijn over het gehele lichaam. Ook de voetganger raakte gewond en klaagde over pijn aan zijn arm.

Beide slachtoffers werden vior medische behandeling per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het voertuig werd door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. Het onderzoek duurt voort.