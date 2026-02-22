HomeOnderwerpenJustitie en politieVrouw haalt roekeloos in, raakt voetganger en slaat over de kop
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Vrouw haalt roekeloos in, raakt voetganger en slaat over de kop

-

0
ongeval mlk 21 feb 2026
Foto via Verkeersunit Regio Midden Suriname.

Caribbean Night

Op de Martin Luther Kingweg, ter hoogte van de Manjadam, heeft zich zaterdagmiddag 21 februari omstreeks 17.00 uur een verkeersongeval voorgedaan waarbij een voertuig over de kop is geslagen. Bij het voorval raakten twee personen gewond.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat kort vóór het ongeval een Toyota Fun Cargo vanuit de Manjadam de Martin Luther Kingweg opreed met het voornemen rechtsaf te slaan in de richting van Latour.

Werken in de Caribbean

Op dat moment reden meerdere auto’s over de Martin Luther Kingweg, komende vanuit de richting van Latour en gaande in de richting van Paranam. Een van deze voertuigen stopte om voorrang te verlenen aan het verkeer vanuit de Manjadam. De achterrijdster van dit voertuig besloot het stilstaande voertuig in te halen.

Toen de Toyota Fun Cargo de weg opreed, merkte de inhalende bestuurster dit op en week zij uit naar links om een aanrijding te voorkomen. Daarbij kwam de wagen op het rijwielpad terecht en raakte met de zijspiegel een passerende voetganger. Vervolgens sloeg het voertuig over de kop, meldt de Verkeersunit van Regio Midden Suriname.

Volgens voorbijgangers haalde de veroorzaakster roekeloos in. De vrouw liep verwondingen op en klaagde over pijn over het gehele lichaam. Ook de voetganger raakte gewond en klaagde over pijn aan zijn arm.

Beide slachtoffers werden vior medische behandeling per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het voertuig werd door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. Het onderzoek duurt voort.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
‘Klant’ steelt geld uit kassalade eetzaak nadat hij personeel afleidt
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen