Vrouw bij thuiskomst overvallen; beroofd van tas met grote som geld

Een 57-jarige vrouw is zaterdagmorgen bij thuiskomst overvallen voor haar woning aan de Wonglaan in Suriname.

De redactie van Waterkant.Net sprak met een familielid, dat verklaarde dat het slachtoffer thuis was aangekomen. Achter haar reed een grijze Toyota Vitz, waaruit drie overvallers stapten.

Zij benaderden de vrouw op het erf en beroofden haar van haar tas met daarin ruim 100.000 Surinaamse dollars

Na de overval stapten de daders weer in hun vluchtauto en reden weg met medeneming van de buit.

De politie van Uitvlugt heeft de aangifte opgenomen. Aan de opsporing en aanhouding van de daders wordt gewerkt.