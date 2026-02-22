Van Ommeren: “Als ministers hun werk niet goed doen, ga ik Jenny wel vragen om ze naar huis te sturen”

NDP’er Patricia van Ommeren alias ‘Mama’ heeft wederom een waarschuwend geluid laten horen richting ministers in het kabinet van president Jennifer Simons. De gettoleider, die ook beleidsadviseur is op het ministerie van SOZAVO, stelt dat indien er ministers zijn die hun werk slecht blijven doen, zij dan aan het staatshoofd van Suriname zal vragen om deze bewindslieden te vervangen.

“De ministers moeten wel opletten: als zij denken dat ze hun werk niet goed gaan doen, dan ga ik Jenny wel vragen om ze naar huis te sturen. Dus ministers, unu du unu wroko bung. Geef die vrouw geen schande”, zei Van Ommeren in een interview op Sign-in TV.

Volgens de NDP’er beseffen bepaalde ministers niet dat hun slechte prestaties door het Surinaamse volk vertaald zullen worden in kritiek en meer druk op de schouders van president Simons. Daarom moeten zij niet schrikken wanneer zij gevraagd zullen worden om hun biezen te pakken.

Van Ommeren stelt het overigens wel jammer te vinden dat er mensen in de samenleving zijn die de regering nu al uitschelden, terwijl deze pas enkele maanden aanzit. In ieder geval ziet zij dat er moeite wordt gemaakt. Overigens vindt zij dat het niemand zou lukken om zaken binnen acht maanden regeermacht op orde te krijgen.

“Ik denk niet dat binnen acht maanden alle dingen op orde kunnen zijn. Het kan nooit. Je kan wie je wilt zijn. Je kunt niet pas in een huis gaan wonen en binnen een dag alle spullen in huis hebben. Je doet dat beetje bij beetje. En beetje bij beetje maakt deze regering moeite.

Un’ kan kosi a regering fa unu wani, maar a regering disi unu no broko eng. Unu no broko president, unu no broko Faizal, unu no broko Akiemboto, unu no broko no wan sma tap a kabinet, unu no broko no wan assembleelid fu mi tu. Unu no broko den!”, aldus de NDP’er.