Oplichter doet zich voor als ‘Oil & Gas-ondernemer’: aangehouden na buit in vreemde valuta

De Recherche van Paramaribo heeft op zaterdag 21 februari 2026 een 21-jarige verdachte aangehouden die door de politie wordt omschreven als een notoire oplichter. De man, B.S., is na overleg met het Openbaar Ministerie in Suriname in verzekering gesteld terwijl het onderzoek nog loopt.

Volgens de Surinaamse politie hanteerde de verdachte een opvallende werkwijze: hij presenteerde zichzelf als een grote ondernemer actief in de Oil & Gas-sector en wist daarmee vertrouwen te winnen bij mensen die met hem in zee gingen. Hij zou zijn ‘klanten’ hebben wijsgemaakt dat hij goederen vanuit het buitenland kon opkopen en aanleveren.

Om zijn verhaal geloofwaardig te maken, gebruikte hij een zelf opgestelde overeenkomst waarmee hij slachtoffers overtuigde om geld over te maken.

De buit zou niet in lokale valuta zijn opgehaald, maar juist in vreemde valuta—een detail dat de zaak extra opmerkelijk maakt, omdat het wijst op een bewuste aanpak om snel en buiten het zicht geld los te krijgen.

De politie stelt dat de man op deze manier geld heeft weten af te troggelen van mensen die dachten zaken te doen met een serieuze speler.

Uit het voorlopige onderzoek van het rechercheteam komt naar voren dat de verdachte naar schatting ongeveer twintig personen op deze wijze heeft misleid en financieel heeft benadeeld.

De Recherche van Paramaribo roept iedereen die denkt slachtoffer te zijn geworden van deze verdachte op om zich te melden en aangifte te doen. De afdeling is gevestigd op het politiebureau Geyersvlijt en is bereikbaar via 451163.