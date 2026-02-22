‘Klant’ steelt geld uit kassalade eetzaak nadat hij personeel afleidt

Een eetgelegenheid aan de Indira Gandhiweg in Suriname is deze week slachtoffer geworden van een brutale diefstal, waarbij een man erin slaagde geld uit de kassalade weg te nemen nadat hij een medewerkster had afgeleid met vragen. Het incident vond plaats bij het eethuis ‘CuryBoss’, waar een geldbedrag van ruim SRD 3.000 werd ontvreemd.

De verdachte meldde zich rond 13.45 uur bij de toonbank en informeerde naar een gerecht met bruine bonen en rijst. Nadat hem werd meegedeeld dat dit niet verkrijgbaar was, liep hij kort weg om vervolgens terug te keren met een nieuw verzoek.

Hij vroeg daarna om de sleutel van het toilet, waarop het personeel aangaf dat deze uitsluitend voor medewerkers bestemd is. Vervolgens vroeg de man om een servet, waarna de kassière naar de keukenruimte liep om dit te halen.

Toen de medewerkster terugkwam bij de kassa, bleek de man verdwenen te zijn. Kort daarop ontdekte zij dat de kassalade openstond en dat het geld ontbrak. Omdat er op dat moment geen andere klanten aanwezig waren, werd direct geconcludeerd dat de man het geld had weggenomen. De Surinaamse politie werd vervolgens ingeschakeld.

Het eethuis beschikt over camerabewaking, waarvan de beelden werden veiliggesteld door de politie. Volgens de camerabeelden gaat het om een man gekleed in een wit T-shirt, een grijze joggingbroek en een wit hoofddeksel. Hij zou rond 13.48 uur de kassalade hebben geopend, geld hebben weggenomen en vervolgens zijn vertrokken.

De afdeling Digitale Recherche werd ingeschakeld voor het verdere onderzoek en de identificatie van de verdachte. Vanmorgen werd bekend dat er iemand als verdachte is aangehouden in deze zaak. Het gaat om de 43-jarige Sergio B. alias ‘Awari’.