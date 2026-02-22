Klant mishandeld en beroofd voor kledingzaak

Een klant is zaterdagmiddag rond 16.45 uur mishandeld en beroofd voor een kledingzaak op de kruising van de Jagernath Lachmon- en Corantijnstraat in Suriname.

De daders waren met z’n vieren ter plaatse, in een witte Toyota Vitz en op een zwarte Dayang bromfiets. Het slachtoffer werd beroofd van zijn mobiele telefoon. Na de daad sloegen de rovers op de vlucht.

De beroving is vastgelegd door beveiligingscamera’s. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Het slachtoffer liep verwondingen op, waaronder letsel aan zijn linkeroog, en werd met een visum verwezen voor medische behandeling.

De Surinaamse politie-eenheden werken aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.