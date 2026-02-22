HomeOnderwerpenJustitie en politieKlant mishandeld en beroofd voor kledingzaak
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Klant mishandeld en beroofd voor kledingzaak

-

0

Caribbean Night

Een klant is zaterdagmiddag rond 16.45 uur mishandeld en beroofd voor een kledingzaak op de kruising van de Jagernath Lachmon- en Corantijnstraat in Suriname.

De daders waren met z’n vieren ter plaatse, in een witte Toyota Vitz en op een zwarte Dayang bromfiets. Het slachtoffer werd beroofd van zijn mobiele telefoon. Na de daad sloegen de rovers op de vlucht.

Werken in de Caribbean

De beroving is vastgelegd door beveiligingscamera’s. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Het slachtoffer liep verwondingen op, waaronder letsel aan zijn linkeroog, en werd met een visum verwezen voor medische behandeling.

De Surinaamse politie-eenheden werken aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
JusPol-minister: “Wenselijk dat alle politieambtenaren hun naam op hun borst hebben staan”
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen