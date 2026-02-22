HomeOnderwerpenJustitie en politieJusPol-minister: "Wenselijk dat alle politieambtenaren hun naam op hun borst hebben staan"
JusPol-minister: “Wenselijk dat alle politieambtenaren hun naam op hun borst hebben staan”

Politieman in Suriname

Het is volgens minister Harish Monorath van Justitie en Politie wenselijk dat alle politieambtenaren een naamplaatje op hun uniform plaatsen, zodat identificatie van deze functionarissen gemakkelijker is bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

“De identificering bij de Surinaamse politie en andere korpsen is belangrijk, omdat je jezelf moet identificeren. Maar er is een variabel in de oude wet die zegt dat als je al in uniform bent en met meerdere politiemensen bij elkaar, dat dat dan niet zou hoeven.

Ik denk dat dat moet worden aangepast. Ik heb die voorbereiding nog niet zien tegenkomen, maar ik zie dat veel politiemensen vrijwillig hun naam hebben staan op hun borst. Het is wenselijk dat een ieder dat heeft”, zei de bewindsman donderdag in het programma Bakana Tori.

Ondertussen zijn de nieuwe politie-uniformen op 25 november vorig jaar geïntroduceerd en het wachten nu is op de leverancier zodat alle politieambtenaren voorzien kunnen worden. Monorath hoopt dat deze rond april of mei al in Suriname zijn.

“Zodat de distributie kan plaatsvinden. Ik kijk er naarstig naar uit, want het is een grote wijziging die we brengen na 30 jaar. Het grijze uniform blijft bestaan, maar het wordt het uitgaanstenue”, aldus de minister.

