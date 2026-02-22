Dronken bromfietser valt met bijrijder op berm, staat gewond op en rijdt slingerend weg: “a hei koti”

HomeOnderwerpenJustitie en politieDronken bromfietser valt met bijrijder op berm, staat gewond op en rijdt...
De gewonde bromfietser ligt op de berm, terwijl zijn bijrijder (de man met een roze trui) met een voorbijganger praat.

Een opmerkelijke gebeurtenis vanmiddag aan de Poerwodadieweg in Suriname.

Een bromfietser die onder invloed van alcohol verkeerde, vloog samen met een bijrijder uit de flauwe bocht bij de Helena Christinaweg en het tweetal viel op de berm langs de weg.

Een response team van SUR-CAD reed kort na het voorval langs en probeerde de bromfietser, die gewond was geraakt, eerste hulp te bieden, maar de man weigerde. Intussen was de politie ingeschakeld.

Nog voor de komst van de wetsdienaren stond de bromfietser op en reed samen met zijn bijrijder slingerend weg, ondanks de aanzienlijke schade aan het rijtuig. “A hei koti,” zei de bestuurder tegen voorbijgangers en de hulpverleners.

