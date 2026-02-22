HomeOnderwerpenMaatschappijDrieling geboren in Suriname; moeder rekende op tweeling
Drieling geboren in Suriname; moeder rekende op tweeling

In de vroege ochtend van 22 februari 2026 is in het Diakonessen Ziekenhuis een gezonde drieling geboren. D 26-jarige Anoëlla en Denzel (27) verwelkomden twee jongens en een meisje, die tussen 01.10 en 01.12 uur via een keizersnede ter wereld kwamen.

De moeder liet in een korte reactie aan de redactie van Waterkant.Net weten dolgelukkig te zijn met de komst van haar kinderen.

“Alles is goed verlopen en we maken het heel goed,” aldus Anoëlla. Bijzonder is dat zij aanvankelijk dacht een tweeling te verwachten. Tijdens de operatie ontdekte de arts echter dat er nóg een baby op komst was: een derde kindje, eveneens een jongen.

“Na de operatie mocht ik mijn drieling meteen zien,” vertelt de kersverse moeder stralend. Voor Anoëlla zijn het haar eerste kinderen, wat de gebeurtenis extra bijzonder maakt voor het jonge gezin.

De geboorte is opmerkelijk, aangezien een drieling niet vaak voorkomt in Suriname. De laatste drieling werd in oktober 2021, tijdens de coronaperiode, geboren in het ’s Lands Hospitaal.

Met de komst van deze drie nieuwe wereldburgers is het geluk voor het gezin in één klap verdrievoudigd.

