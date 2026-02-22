Dikan zegt ‘sorry’ namens BEP voor helpen goedkeuren nieuwe salarissen pg en rechters

Edgar Dikan biedt namens de partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP), zijn verontschuldigingen aan voor het feit dat DNA-leden van deze partij tijdens de vorige zittingsperiode van De Nationale Assemblee in Suriname (DNA) voor hebben gestemd bij de goedkeuring van de drie wetten die de financiële rechtspositie van de drie machten regelt.

Op basis van deze wetten is de afgelopen weken gebleken dat de procureur-generaal (pg) een maandelijks salaris van meer dan een miljoen SRD ontvangt en rechters salarissen hebben van enkele honderdduizenden SRD’s.

“Het resultaat nu was niet de bedoeling. We hebben als fractie telkenmale gevraagd om een cijfermatige uiteenzetting te krijgen van wat de gevolgen zouden zijn voor die wet. Dat hebben we niet gehad, maar we zijn uitgegaan van het aspect dat op termijn het nieuwe systeem voordelen zou opleveren voor de staatskas en met name dat het goedkoper zou zijn”, zei de BEP-ondervoorzitter en woordvoerder in Bakana Tori.

Achteraf is nu gebleken dat bij dat deel van de rechterlijke macht alle denkbare proporties zijn overschreden. En dat kan volgens hem nooit de bedoeling zijn geweest aangezien de BEP een partij is die gaat voor het algemeen belang, weloverwogen beslissingen neemt en integer leiderschap in zich herbergt.

Volgens de Surinaamse politicus is zijn partij bereid om deze fout recht te trekken, aangezien de partij zich nu gepakt voelt.