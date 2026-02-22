Controle op Indira Gandhiweg levert 58 boetes op: verboden bromfietslampen ter plekke losgetrokken

Bij een gerichte verkeersactie op de Indira Gandhiweg in Suriname, ter hoogte van BN Trading, heeft de afdeling Verkeer Regio Midden vrijdag flink uitgehaald. In korte tijd werden in totaal 58 processen-verbaal uitgeschreven, waarbij vooral één detail eruit springt: bij 12 bromfietsers werd niet-toegestane verlichting ter plaatse verwijderd.

De controle begon met focus op twee veelvoorkomende overtredingen bij automobilisten die volgens de politie het risico op zware ongevallen vergroten: het niet dragen van de veiligheidsgordel en het handmatig gebruiken van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Bestuurders die hiermee werden betrapt kregen samen 46 bekeuringen.

Na dit eerste deel volgde een tweede, afzonderlijke actie die specifiek gericht was op bromfietsen met verlichting die afwijkt van wat wettelijk is toegestaan. Daarbij werden 12 bromfietsers bekeurd en werd de verboden verlichting meteen op locatie weggehaald, zodat de voertuigen niet met die aanpassingen verder de weg op konden.

De Surinaamse politie benadrukt dat zowel rijden zonder gordel als appen of bellen achter het stuur de kans op ernstige ongelukken aanzienlijk vergroot. Ook afwijkende verlichting kan gevaarlijke situaties veroorzaken in het verkeer, doordat andere weggebruikers worden verblind of misleid.

Verkeer Regio Midden zegt de controles niet alleen voort te zetten, maar zelfs verder te intensiveren en roept weggebruikers op zich strikt aan de verkeersregels te houden.