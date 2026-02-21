Zandhoop deels op wegdek veroorzaakt crash; vrachtwagen kantelt

Een vrachtwagen is in de nacht van woensdag 18 februari over de kop geslagen op de Avobakaweg in Suriname, tussen mast 24 en 25, nadat de bestuurder onverwacht op een hoop zand stuitte die deels op het wegdek lag. Het voertuig kwam na de klap op zijn zij tot stilstand.

De politie van bureau Paranam ging na de melding ter plaatse en trof de bestuurder, J.J., op de locatie aan. Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat hij over de Avobakaweg reed in de richting van Powaka, komende vanuit Paranam, toen het misging ter hoogte van het genoemde traject.

Het meest opvallende in deze zaak is dat het ongeval niet werd veroorzaakt door een aanrijding met een ander voertuig, maar door een obstakel op de weg: een zandhoop die (gedeeltelijk) op het asfalt lag. Door de botsing verloor J.J. de controle over het stuur, waarna de vrachtwagen kantelde en over de kop sloeg.

Drie mede-inzittenden zijn na het incident op eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het AZ gegaan voor medische behandeling.

Een sleepbedrijf heeft de vrachtwagen afgevoerd naar een bergingslocatie. De Surinaamse brandweer heeft benzine die op het wegdek terecht was gekomen, weggespoeld om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Het onderzoek naar de toedracht is nog gaande.