Vrouw dood binnengebracht bij SZF-spoedpost

Een 59-jarige vrouw is vanmorgen dood binnengebracht bij de spoedpost van de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) in Suriname.

Vernomen wordt dat het slachtoffer, A.V., klaagde over hevige buikpijn. Haar dochter besloot haar daarop naar de spoedpost te brengen. Bij aankomst bleek echter dat de vrouw al was overleden.

Na de vaststelling van het overlijden door de behandelend arts werden de politie en een uitvaartbedrijf ingeschakeld.

Na onderzoek werd het lichaam overgebracht naar het mortuarium. Het vermoeden bestaat dat de vrouw mogelijk een hartstilstand heeft gehad.

