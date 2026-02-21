HomeNieuws uit SurinameVliegtuig maakt noodlanding bij JAP-luchthaven en eindigt tegen omheining
Vliegtuig maakt noodlanding bij JAP-luchthaven en eindigt tegen omheining

Een eenmotorig toestel van het type Cessna 172P, dat doorgaans wordt gebruikt als trainingsvliegtuig, heeft vanmorgen een noodlanding gemaakt bij de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven in Suriname.

Waterkant.Net verneemt dat het toestel achter Hollandse Kamp, aan de achterzijde van de Service Road Zuid, aan de grond kwam en eindigde daarbij tegen de omheining van het luchthaventerrein.

Wat er precies met het vliegtuig aan de hand was, is vooralsnog onduidelijk.

De luchthavenbrandweer rukte direct na het incident uit en was heel snel ter plaatse. Samen met andere Surinaamse hulpdiensten zijn zij bezig met onderzoek naar de toedracht van het voorval.

Het is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen. Meer informatie volgt zodra die beschikbaar is.

