Suriname telt bijna 1.000 geregistreerde chikungunyabesmettingen

Het aantal geregistreerde chikungunyabesmettingen blijft stijgen in Suriname. Het aantal laboratorium-bevestigde gevallen is dinsdagmiddag 17 februari opgelopen tot 983.

Er zijn tot nu toe besmettingen vastgesteld in zeven van de tien districten. Het gaat om Paramaribo, Wanica, Nickerie, Commewijne, Para, Marowijne en Coronie.

Er zijn geen besmettingen vastgesteld bij personen uit Saramacca, Brokopondo en Sipaliwini. Het is mogelijk dat mensen uit deze drie districten de ziekte ook hebben opgelopen, omdat niet iedereen met symptomen zich laat testen.

Minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid zei onlangs dat de Aedes aegypti, de muskiet die het chikungunyavirus overbrengt op mensen, resistent is geworden tegen malathion. Er is een ander pesticide besteld dat reeds zeilende is. Zodra de lading binnen is, zal het BOG beginnen met bespuiten.

Chikungunya wordt niet rechtstreeks van mens op mens overgedragen. Het virus verspreidt zich wanneer een muskiet eerst een geïnfecteerde persoon prikt, waarna die besmette muskiet vervolgens iemand kan steken die nog niet geïnfecteerd is. Na enkele dagen kunnen de eerste verschijnselen optreden. Wie eenmaal besmet is geweest, bouwt levenslange immuniteit op.

De meest voorkomende klachten zijn plotselinge koorts, gewrichtspijn en -zwelling, en een algemeen ziek gevoel met vermoeidheid. Ernstige complicaties komen zelden voor, maar de gewrichtspijn kan in sommige gevallen weken tot zelfs maanden aanhouden. Het risico op complicaties is groter bij ouderen, zeer jonge kinderen, zwangeren en mensen met onderliggende chronische aandoeningen.

Mensen die koorts krijgen in combinatie met gewrichtspijn of zwelling, krijgen het advies om aspirine en ibuprofen te vermijden. In plaats daarvan wordt geadviseerd paracetamol te gebruiken tegen pijn en koorts, voldoende te drinken, rust te nemen en medische hulp te zoeken als klachten verergeren.

De Surinaamse samenleving wordt opgeroepen om de aanpak bij de bron serieus te nemen: broedplaatsen van muskieten in en rond huis, werk, sport- en recreatieplekken weghalen door stilstaand water te verwijderen (zoals in emmers, banden, bloempotten en andere containers), beschermende kleding te dragen die armen en benen bedekt en muggenwerende middelen te gebruiken.