Rechtenstudenten duiken in het hart van democratie tijdens bezoek aan DNA

Een groep van ongeveer zestig studenten van de Surinaamse Juridische Faculteitsvereniging heeft op vrijdag 20 februari 2026 een educatief bezoek gebracht aan De Nationale Assemblée in Suriname (DNA). Tijdens het bezoek kregen de aankomende juristen een rondleiding door het parlementsgebouw en namen zij ook een kijkje in onder meer de bibliotheek.

Na afloop van de rondleiding volgde in de vergaderzaal een presentatie, waarna de studenten uitgebreid in gesprek gingen over het parlementaire werk. Daarbij kwamen vooral vragen aan bod over de totstandkoming van wetgeving.

Ook ontstond een korte discussie naar aanleiding van een stelling over wie uiteindelijk het laatste woord heeft bij wetten: het parlement dat wetten goedkeurt, of de president, aangezien wetgeving pas in werking treedt na bekrachtiging.

De studenten toonden daarnaast nadrukkelijk belangstelling voor de juridische afdelingen binnen het parlement. Vragen hierover werden beantwoord door de coördinator van de afdeling Juridische Ondersteuning, die toelichting gaf op de werkzaamheden en rol van de juridische ondersteuning binnen DNA.

De Nationale Assemblée benadrukt dat zij veel waarde hecht aan educatieve activiteiten die bijdragen aan de bewustwording en betrokkenheid van jongeren bij het parlementaire proces. Naast het bijwonen van openbare vergaderingen kunnen scholen, organisaties, groepen en individuele belangstellenden een rondleiding aanvragen in het parlementsgebouw.