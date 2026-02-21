Politieman neergestoken tijdens surveillance bij supermarkt; verdachte aangehouden

Tijdens een surveillance afgelopen nacht is een politieman door een verdachte neergestoken. Het incident deed zich iets na middernacht voor bij een steiger in de omgeving van een Chinese supermarkt te Atjoni in Suriname.

Vernomen wordt dat het gaat om een brigadier van politie die samen met twee collega’s op surveillance was. Ter plaatse merkten zij een man op die zich verdacht gedroeg nabij de supermarkt. De brigadier benaderde de verdachte en vroeg hem naar zijn aanwezigheid op de locatie.

De verdachte weigerde echter te antwoorden, ondanks herhaaldelijke verzoeken van de politieambtenaren. Op een onbewaakt moment haalde de verdachte plotseling een mes uit een markttas die hij bij zich droeg en viel hij de brigadier aan.

Het slachtoffer liep daarbij twee steekwonden op aan de linkerachterzijde van zijn schouder. De collega’s van de brigadier traden onmiddellijk op en wisten de verdachte, ondanks hevig verzet, te overmeesteren en in de boeien te slaan.

De verdachte werd vervolgens overgebracht naar het politiebureau. Ook daar bleef hij weigeren zijn personalia op te geven.

De gewonde brigadier werd met spoed overgebracht naar een polikliniek te Atjoni, waar eerste hulp werd verleend. De gezondheidstoestand van de politieman was stabiel, waarna hij werd doorverwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zal de verdachte in verzekering worden gesteld.