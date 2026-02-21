Pick-up van ontvoerde man ontdekt in bos, slachtoffer nog spoorloos

Een groep jagers in Suriname heeft vanmiddag in het bos van plantage Overtoom de grijze Toyota Hilux aangetroffen die donderdagavond bij de beroving en ontvoering van de 40-jarige Steven Maito aan de Zwartbontstraat was meegenomen.

Van het slachtoffer ontbreekt nog elk spoor. De politie werd na de ontdekking van het voertuig ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. De wagen is in beslag genomen.

Maito werd onderdagavond rond 22.00 uur bij thuiskomst aan de Zwartbontstraat te Reeberg overvallen en ontvoerd door vier gemaskerde en gewapende criminelen. Het slachtoffer werd in zijn eigen voertuig ontvoerd in de richting van de Suralcoweg.

De 40-jarige kwam donderdagavond net thuis aanrijden in zijn pick-up en parkeerde het voertuig voor de woning, toen hij door de daders werd aangevallen. Volgens zijn partner, L.A., bevond zij zich in de woonkamer toen zij plotseling gegil hoorde.

Bij het bekijken van de camerabeelden zag de vrouw dat haar man bij zijn auto stond. Toen zij voor de zekerheid via het raam naar buiten keek, zag zij tot haar schrik vier gewapende criminelen om hem heen staan.

Uit de camerabeelden blijkt dat de daders vanuit een leegstaand perceel naast de woning tevoorschijn kwamen. Het slachtoffer stapte uit zijn auto met een zwarte tas in zijn bezit. Hij sloot de poort en liep richting de woning, toen hij werd overmeesterd.

De verschillende Surinaamse politie-eenheden werken aan het terugvinden van het slachtoffer en aan de opsporing en aanhouding van de criminelen.