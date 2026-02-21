Monorath: “29.000 US dollar geïnvesteerd om binnenkort alle 66 lijnen JusPol na 15 jaar weer bereikbaar te maken”

Na 15 jaar gaat het ministerie van Justitie en Politie in Suriname binnenkort op alle niveaus weer bereikbaar zijn. “Op alle niveaus. 66 lijnen gaan weer open op het ministerie van Justitie en Politie. Het is een project van 29.000 US dollar.

Ik ben in een public-private partnership gegaan met Telesur en zij hebben het goedkoopste voor me aangeboden. Het wordt betaald uit onze eigen cashflow”, zei minister Harish Monorath donderdag in het programma Bakana Tori.

Volgens de bewindsman houdt dit project in dat alle lijnen en glasvezelkabels weer gesynchroniseerd worden, waardoor alle lijnen weer bereikbaar zullen zijn. Zo zullen mensen ook gewoon rechtstreeks naar de gevangenis of afdelingen van JusPol kunnen bellen.

“En het is waar dat enkele afdelingen nu niet bereikbaar zijn, maar binnen enkele dagen zijn we volledig bereikbaar”, stelde de bewindsman. Monorath noemde als voorbeeld het jeugdcellenhuis Opa Doeli aan de Limesgracht dat al jaren geen internet- en telefoonverbinding meer heeft.

Het probleem ontstond toen een buurman met verbouwingswerkzaamheden bezig was en hierdoor de internetkabel van het cellenhuis heeft doorgesneden. De kosten om dit te herstellen komen op 3.000 US dollar.

“Opa Doeli is een voortraject wanneer kinderen onder 18 jaar een strafbaar feit hebben gepleegd. Dan vraag je je wel af waarvoor je nu internet daar nodig hebt, maar als je geen internet hebt, ben je niet bereikbaar en kan je de programma’s daar niet draaien. Alle mensen moeten nu daar met internet op hun mobiel lopen of een MiFi-box hebben.

Om dit nu te maken kost het 3.000 US dollar. Ik heb met Telesur gesproken om die kabel daar in orde te maken”, aldus de minister.