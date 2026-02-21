Mannen in Hilux houden plaspauze langs de weg en worden plotseling beschoten

Twee mannen zijn donderdagavond met de schrik vrijgekomen nadat er meerdere schoten zijn gelost op hun voertuig aan de Brownsweg in Suriname ter hoogte van kilometer 47.

Bestuurder F.M. (38), ondernemer en woonachtig te Tapoeripa, reed samen met bijrijder Chan (45), eveneens woonachtig te Tapoeripa, in een zwarte Toyota Hilux Vigo vanuit de richting van km 47.

Volgens de betrokkenen bracht de bestuurder het voertuig ter hoogte van kilometer 47 tot stilstand, omdat de bijrijder aangaf te moeten urineren. Tijdens het urineren hoorde de bijrijder plotseling vijf tot zes schoten. Uit hun verklaring blijkt dat het voertuig door vier kogels werd geraakt.

De inzittenden reageerden direct en wisten tijdig weg te rijden van de locatie. Zij stelden onmiddellijk de Surinaamse politie in kennis van het incident.

Op basis van de verklaringen van de slachtoffers zouden vijf criminelen bij de schietpartij betrokken zijn geweest. De verdachten zouden vermoedelijk van Braziliaanse afkomst zijn. Hun identiteit is vooralsnog onbekend.

Het voertuig vertoont vier kogelinslagen. Er is geen lichamelijk letsel bij de slachtoffers gemeld. De politie heeft de zaak in onderzoek.