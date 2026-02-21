Man die bij thuiskomst werd overvallen en ontvoerd is na een dag nog niet terecht

De 40-jarige Steven Maito, die donderdagavond rond 22.00 uur bij thuiskomst aan de Zwartbontstraat in Suriname werd overvallen en ontvoerd door vier gemaskerde en gewapende criminelen, is na een dag nog niet terecht.

Het slachtoffer werd in zijn eigen voertuig een grijze Toyota Hilux met kentekennummer 33-36 LV vanuit Reeberg ontvoerd in de richting van de Suralcoweg.

Het slachtoffer kwam net thuis aanrijden in zijn pick-up en parkeerde het voertuig voor de woning, toen hij door de daders werd aangevallen. Volgens zijn partner, L.A., bevond zij zich in de woonkamer toen zij plotseling gegil hoorde.

Bij het bekijken van de camerabeelden zag de vrouw dat haar man bij zijn auto stond. Toen zij voor de zekerheid via het raam naar buiten keek, zag zij tot haar schrik vier gewapende criminelen om hem heen staan.

Uit de camerabeelden blijkt dat de daders vanuit een leegstaand perceel naast de woning tevoorschijn kwamen. Het slachtoffer stapte uit zijn auto met een zwarte tas in zijn bezit. Hij sloot de poort en liep richting de woning, toen hij werd overmeesterd.

Op de beelden is te zien hoe twee van de daders plotseling op hem afrennen, waarna de overige criminelen zich bij hen voegen en hem onder controle brengen. Volgens de partner hoorde zij haar man kort daarvoor nog met iemand aan de telefoon praten.

De verschillende Surinaamse politie-eenheden werken aan het lokaliseren van het voertuig en het slachtoffer.