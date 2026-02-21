HomeOnderwerpenJustitie en politieMan chanteert vrouw met naaktfoto’s en eist overdracht van haar bezittingen
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Man chanteert vrouw met naaktfoto’s en eist overdracht van haar bezittingen

-

0
gevangenis suriname
Foto ter illustratie: man in gevangenis.

Caribbean Night

De 48-jarige Kenneth R. is donderdag door het Quick Response Team in Suriname (QRT) aangehouden na uitgewerkte informatie van het CTIU en SIGMA. Een 29-jarige vrouw deed aangifte tegen hem wegens bedreiging, wederrechtelijke vrijheidsberoving, mishandeling, diefstal, belaging, aanranding en het verspreiden van naaktfoto’s.

Volgens de aangeefster viel Kenneth haar sinds eind januari lastig, nadat hij via Facebook en TikTok haar contactgegevens had achterhaald. Hij zou hebben geëist dat zij zijn vrouw werd en dat zij haar bezittingen op zijn naam zou zetten.

Werken in de Caribbean

De situatie escaleerde toen hij de vrouw en haar neef onder bedreiging met een mes en een gasbuks dwong met hem mee te rijden en hun telefoons en autosleutels afpakte.

Daarnaast wordt hij ervan verdacht geld, sieraden en documenten te hebben gestolen, de vrouw te hebben mishandeld en via haar raam naaktfoto’s van haar te hebben gemaakt en verspreid.

Na tien dagen werd de verdachte opgespoord en aangehouden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Kenneth R. in verzekering gesteld.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Mannen in Hilux houden plaspauze langs de weg en worden plotseling beschoten
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen