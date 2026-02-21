Man chanteert vrouw met naaktfoto’s en eist overdracht van haar bezittingen

De 48-jarige Kenneth R. is donderdag door het Quick Response Team in Suriname (QRT) aangehouden na uitgewerkte informatie van het CTIU en SIGMA. Een 29-jarige vrouw deed aangifte tegen hem wegens bedreiging, wederrechtelijke vrijheidsberoving, mishandeling, diefstal, belaging, aanranding en het verspreiden van naaktfoto’s.

Volgens de aangeefster viel Kenneth haar sinds eind januari lastig, nadat hij via Facebook en TikTok haar contactgegevens had achterhaald. Hij zou hebben geëist dat zij zijn vrouw werd en dat zij haar bezittingen op zijn naam zou zetten.

De situatie escaleerde toen hij de vrouw en haar neef onder bedreiging met een mes en een gasbuks dwong met hem mee te rijden en hun telefoons en autosleutels afpakte.

Daarnaast wordt hij ervan verdacht geld, sieraden en documenten te hebben gestolen, de vrouw te hebben mishandeld en via haar raam naaktfoto’s van haar te hebben gemaakt en verspreid.

Na tien dagen werd de verdachte opgespoord en aangehouden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Kenneth R. in verzekering gesteld.