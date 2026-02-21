12-jarige Tehelya-Arabi Nekrui kroont zich tot muaythai-kampioen in Bulgarije

De 12-jarige Tehelya-Arabi Nekrui heeft vandaag een indrukwekkende prestatie geleverd door kampioen te worden in de klasse tot 46-48 kilogram tijdens de IFMA Youth Muaythai National Championships in Bulgarije.

De jonge vechtsporter van Suriname wist zich overtuigend naar de titel te vechten. De weg naar het kampioenschap vergde een intensieve voorbereiding van twee weken, waarin dagelijks hard werd getraind.

Op maandag, woensdag en vrijdag begon haar dag al om 06.00 uur met tien rondes padstraining vóór schooltijd. Na haar huiswerk volgde om 20.30 uur opnieuw een sessie van tien rondes.

Op dinsdag, donderdag en zaterdag stond er van 18.30 tot 20.00 uur een kickbokstraining op het programma. De week werd op zondagochtend afgesloten met sprint-, interval- en behendigheidstraining onder begeleiding van Suelle Shepperd.

Met deze discipline en toewijding heeft Tehelya-Arabi laten zien dat leeftijd geen belemmering vormt voor topsportprestaties. Haar titel in Bulgarije markeert een veelbelovende stap in haar nog jonge sportcarrière.