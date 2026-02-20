HomeOnderwerpenEconomieWakay volledig stil – boeren dubbel getroffen door watercrisis en stijgende productiekosten
Wakay volledig stil – boeren dubbel getroffen door watercrisis en stijgende productiekosten

het Wakay-pompgemaal
Foto (c) LVV

[INGEZONDEN] – De crisis rond het Wakay-pompgemaal heeft een kritiek punt bereikt. De drijfas van de generator is inmiddels bijna een week defect en donderdag zijn alle motoren volledig stilgevallen. Er is op dit moment geen wateraanvoer naar de rijstarealen in Nickerie, terwijl de gewassen zich in de cruciale bloeifase bevinden.

Dit is rampzalig.

Zonder voldoende zoetwater in deze fase dreigen lege aren, lagere opbrengsten en zware financiële verliezen. Maar de boeren worden niet alleen getroffen door de watercrisis — hun productiekosten stijgen elke dag.

Brandstofprijzen, kunstmest, bestrijdingsmiddelen, machinehuur en arbeidskosten blijven oplopen. Landbouwers hebben zwaar geïnvesteerd in deze inzaai. Elke dag stilstand betekent: hogere kosten – minder opbrengst – grotere schuldenlast – toenemende onzekerheid.

Het is onaanvaardbaar dat een vitale installatie als Wakai zonder noodvoorziening is achtergelaten. Dat een defecte drijfas bijna een week niet wordt opgelost, wijst op een ernstig gebrek aan urgentie.

Dit raakt niet alleen Nickerie. Dit raakt de voedselzekerheid van Suriname.

Ik roep de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij op om:

  • Per direct technische interventie te laten uitvoeren;
  • Een noodstroomvoorziening te installeren;
  • Transparant te communiceren over de hersteltermijn;
  • Met een compensatie- of ondersteuningsplan te komen indien schade optreedt.

De boeren van Nickerie mogen niet de prijs betalen voor bestuurlijke nalatigheid.

De landbouwsector staat onder druk. Dit is het moment waarop de overheid moet laten zien dat zij achter haar boeren staat.

Rawien Raghoenandan
Lid van De Nationale Assemblée
District Nickerie

