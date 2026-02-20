HomeOnderwerpenJustitie en politieVrouw verliest controle en rijdt voertuig in Tout Lui Fautkanaal
Vrouw verliest controle en rijdt voertuig in Tout Lui Fautkanaal

Een vrouw is met een Toyota Aqua in het Tout Lui Fautkanaal gereden.

De politie kreeg omstreeks 13.33 uur een melding van een verkeersongeval aan het Tout Lui Fautkanaal Rechts, ter hoogte van mastnummer 109 en nabij de Mon Plaisirweg.

De agenten troffen bij aankomst de auto aan die in het kanaal terecht was gekomen. De 23-jarige bestuurster met de initialen B.R. reed over de Tout Lui Fautwegkanaal Rechts, komende uit de richting van de Tout Lui Fautweg en gaande in de richting van de Martin Luther Kingweg.

De bestuurster verloor door tot nog onbekende reden de controle over het stuur, waarna het voertuig van de weg raakte en in het kanaal belandde. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Het voertuig werd door een ingeschakelde sleepdienst geborgen en afgevoerd. Het onderzoek naar duurt voort.

Minister: RvC-benoemingen zijn politiek — training moet tekort aan expertise opvangen
Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

