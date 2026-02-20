Rovers op heterdaad gepakt; verdachte eerder in nieuws bij beroving slijterij Ramcharan

De politie van Latour heeft vanmorgen, in samenwerking met verschillende interventie-eenheden en de inlichtingendienst, twee verdachten op heterdaad aangehouden na een poging tot overval op een winkelier aan de Van Kallenweg in Suriname.

Door kordaat optreden van de politie konden de verdachten, Adjero K. (23) en Peres K. (25), door agenten van Latour worden aangehouden. Zij hadden SRD 60.500 en SRD 19.800 in twee afzonderlijke zakken geplaatst om weg te nemen.

De melding kwam binnen via het Command Center, nadat een alerte klant zag hoe zich voor een winkel aan de Van Kallenweg een roofoverval voltrok. De getuige schakelde direct de politie in, waarna meerdere eenheden snel ter plaatse gingen.

Bij fouillering werd een speelgoedvuistvuurwapen aangetroffen, dat door de verdachten werd gebruikt om het slachtoffer te bedreigen. Het nepwapen is in beslag genomen.

Beide verdachten zijn na hun aanhouding overgebracht naar het politiebureau Latour voor verder onderzoek. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zullen zij in verzekering worden gesteld.

Na de aanhouding kwam naar voren dat Adjero eerder in het nieuws is geweest in verband met de berovingszaak bij slijterij Ramcharan. In die kwestie verklaarde hij dat hij onschuldig was en niets met het geval te maken had. Hij kwam in de media en vertelde dat hij door politieagenten mishandeld zou zijn. In het vervolg daarop werden vier politieagenten in verzekering gesteld.