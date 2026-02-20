Politie treft botresten aan bij onbeheerde Toyota Noah aan Meursweg

De politie heeft afgelopen nacht tijdens surveillance een opmerkelijke ontdekking gedaan aan de Meursweg, ter hoogte van het voormalige Billiton-terrein in Suriname. Wetsdienaren troffen daar een witte Toyota Noah onbeheerd langs de weg aan.

Bij controle van het voertuig bleek dat de portieren niet waren afgesloten. Ook was een van de zijruiten ingeslagen. Tijdens nader onderzoek ontdekten agenten aan de achterzijde van het voertuig botresten. Het zou gaan om botten die lijken op menselijke resten.

De omgeving is direct afgezet voor verder onderzoek. De Forensische Opsporing (FO) en een uitvaartbedrijf zijn ingeschakeld om de situatie professioneel af te handelen en de resten veilig te stellen.

De politie van Rijsdijk onderzoekt de zaak. Er wordt nagegaan wat de herkomst van het voertuig is en van wie de aangetroffen resten afkomstig zijn.