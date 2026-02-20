HomeOnderwerpenJustitie en politiePolitie treft botresten aan bij onbeheerde Toyota Noah aan Meursweg
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Politie treft botresten aan bij onbeheerde Toyota Noah aan Meursweg

-

0

Caribbean Night

De politie heeft afgelopen nacht tijdens surveillance een opmerkelijke ontdekking gedaan aan de Meursweg, ter hoogte van het voormalige Billiton-terrein in Suriname. Wetsdienaren troffen daar een witte Toyota Noah onbeheerd langs de weg aan.

Bij controle van het voertuig bleek dat de portieren niet waren afgesloten. Ook was een van de zijruiten ingeslagen. Tijdens nader onderzoek ontdekten agenten aan de achterzijde van het voertuig botresten. Het zou gaan om botten die lijken op menselijke resten.

Werken in de Caribbean

De omgeving is direct afgezet voor verder onderzoek. De Forensische Opsporing (FO) en een uitvaartbedrijf zijn ingeschakeld om de situatie professioneel af te handelen en de resten veilig te stellen.

De politie van Rijsdijk onderzoekt de zaak. Er wordt nagegaan wat de herkomst van het voertuig is en van wie de aangetroffen resten afkomstig zijn.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Gemaskerde overvallers knevelen bewaker bij appartementencomplex en maken waterpomp buit
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen