OM zet jacht op veroordeelden open: DES pakt voortaan óók zware strafzaken aan

Wie denkt na een veroordeling ‘het zal wel loslopen’, krijgt voortaan een koude douche. De Dienst Executie Strafvonnissen (DES) van het Openbaar Ministerie in Suriname heeft haar werkterrein stevig uitgebreid en gaat niet langer alleen achter verkeerszaken en overtredingen van de arbeidswetgeving aan.

De dienst legt nu ook strafvonnissen in uiteenlopende strafzaken actief ten uitvoer. Dat betekent concreet: veroordeelden kunnen door de DES worden opgespoord om alsnog te doen wat de rechter heeft opgelegd.

Het gaat om zaken als overtredingen van de Rijwet, de Wet Verdovende Middelen (WVM), maar ook om diefstal, verduistering, valsheid in geschrifte, oplichting en het negeren van een beschermingsbevel.

Boete betalen of alsnog de cel in

Zodra iemand is opgespoord, krijgt die persoon de gelegenheid om een openstaande geldboete aan de Staat te betalen. Afhankelijk van het vonnis kan het bovendien gaan om een combinatie van een boete én schadevergoeding aan benadeelden. Blijft betaling uit, of is er sprake van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, dan volgt de volgende stap: overbrenging naar het Huis van Bewaring (HVB) om de straf uit te zitten.

Voorbeeld: SRD 51.000 of 61 weken zitten

Het Openbaar Ministerie geeft een concreet voorbeeld om te laten zien dat het menens is. Een man werd onlangs veroordeeld omdat hij een aanrijding veroorzaakte terwijl hij geen geldig rijbewijs had. De rechter legde hem een geldboete op en verplichtte hem ook de schade van de benadeelde te vergoeden. Samen kwam dat neer op SRD 51.000. Wie dat bedrag niet betaalt, moet volgens het vonnis een vervangende gevangenisstraf van 61 weken uitzitten.

“Een straf is niet vrijblijvend”

Met deze uitbreiding benadrukt het Surinaamse Openbaar Ministerie dat rechterlijke uitspraken niet bedoeld zijn voor het archief, maar uitgevoerd moeten worden. Een straf is volgens het OM geen vrijblijvende waarschuwing: de daadwerkelijke tenuitvoerlegging moet bijdragen aan rechtszekerheid, vergelding en preventie.

De Dienst Executie Strafvonnissen is gevestigd op het politiebureau Latour, kamer 4, aldus de Unit Public Relations van het Openbaar Ministerie Suriname.