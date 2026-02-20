HomeOnderwerpenJustitie en politieOM laat twee verdachten opsporen wegens oplichting, verduistering en valsheid in geschrifte
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

OM laat twee verdachten opsporen wegens oplichting, verduistering en valsheid in geschrifte

-

0
OM laat twee verdachten opsporen wegens oplichting, verduistering en valsheid in geschrifte

Caribbean Night

De Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie van Suriname heeft opdracht gegeven tot de opsporing, aanhouding en voorgeleiding van twee verdachten die worden gelinkt aan ernstige vermogens- en documentgerelateerde strafbare feiten.

Het gaat om verdenkingen van onder meer oplichting, verduistering en valsheid in geschrifte, inclusief varianten zoals medeplegen en medeplichtigheid.

Werken in de Caribbean

Eén van de personen naar wie actief wordt gezocht is Shailendra Ashitosh Radjoe Ramsingh, geboren op 14 april 1995 te Paramaribo en woonachtig aan de Nandoeweg 12 in Wanica. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij oplichting, verduistering en valsheid in geschrifte, zowel als pleger als in vormen van samenwerking.

Daarnaast is de opsporing gelast van Rachoe Kalpoe, alias “Shiva”, geboren op 26 juni 2001 te Paramaribo en woonachtig aan de Hauraweg 82 in Wanica. Ook hij wordt verdacht van oplichting, verduistering en valsheid in geschrifte, inclusief verdenkingen van medeplegen en medeplichtigheid.

De autoriteiten roepen de samenleving op om uit te kijken naar beide verdachten. Wie informatie heeft over hun verblijfplaats wordt verzocht contact op te nemen met de Recherche Regio Paramaribo (RRP) via 451163, het Command Center (CC) via 115, of de dichtstbijzijnde politiepost.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Hoogbouwwoning in brand gevlogen aan de Fredericiweg
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen