OM laat twee verdachten opsporen wegens oplichting, verduistering en valsheid in geschrifte

De Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie van Suriname heeft opdracht gegeven tot de opsporing, aanhouding en voorgeleiding van twee verdachten die worden gelinkt aan ernstige vermogens- en documentgerelateerde strafbare feiten.

Het gaat om verdenkingen van onder meer oplichting, verduistering en valsheid in geschrifte, inclusief varianten zoals medeplegen en medeplichtigheid.

Eén van de personen naar wie actief wordt gezocht is Shailendra Ashitosh Radjoe Ramsingh, geboren op 14 april 1995 te Paramaribo en woonachtig aan de Nandoeweg 12 in Wanica. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij oplichting, verduistering en valsheid in geschrifte, zowel als pleger als in vormen van samenwerking.

Daarnaast is de opsporing gelast van Rachoe Kalpoe, alias “Shiva”, geboren op 26 juni 2001 te Paramaribo en woonachtig aan de Hauraweg 82 in Wanica. Ook hij wordt verdacht van oplichting, verduistering en valsheid in geschrifte, inclusief verdenkingen van medeplegen en medeplichtigheid.

De autoriteiten roepen de samenleving op om uit te kijken naar beide verdachten. Wie informatie heeft over hun verblijfplaats wordt verzocht contact op te nemen met de Recherche Regio Paramaribo (RRP) via 451163, het Command Center (CC) via 115, of de dichtstbijzijnde politiepost.