HomeOnderwerpenJustitie en politieMP'er schiet familielid neer op feestje
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

MP’er schiet familielid neer op feestje

-

0

Caribbean Night

Een lid van de Militaire Politie (MP) heeft donderdagavond een familielid neergeschoten na een woordenwisseling op een feestje aan de Meerdanweg in Suriname. Het slachtoffer liep een schotwond op in de borststreek.

De melding kwam binnen bij de politie van De Nieuwe Grond, die samen met andere eenheden ter plaatse ging voor onderzoek. Bij aankomst was de schutter reeds vertrokken in een witte Toyota Vitz. Hij heeft zich inmiddels aangemeld bij de MP.

Werken in de Caribbean

Volgens de eerste informatie is op het feestje een woordenwisseling ontstaan tussen de twee mannen. Daarbij zou het slachtoffer hebben geprobeerd de ambtenaar met een scherp voorwerp aan te vallen. De MP’er trok daarop zijn wapen en loste een gericht schot op de man.

Het slachtoffer werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De zaak is voor verder onderzoek overgedragen aan de MP.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Vrouw verliest controle en rijdt voertuig in Tout Lui Fautkanaal
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen