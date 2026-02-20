MP’er schiet familielid neer op feestje

Een lid van de Militaire Politie (MP) heeft donderdagavond een familielid neergeschoten na een woordenwisseling op een feestje aan de Meerdanweg in Suriname. Het slachtoffer liep een schotwond op in de borststreek.

De melding kwam binnen bij de politie van De Nieuwe Grond, die samen met andere eenheden ter plaatse ging voor onderzoek. Bij aankomst was de schutter reeds vertrokken in een witte Toyota Vitz. Hij heeft zich inmiddels aangemeld bij de MP.

Volgens de eerste informatie is op het feestje een woordenwisseling ontstaan tussen de twee mannen. Daarbij zou het slachtoffer hebben geprobeerd de ambtenaar met een scherp voorwerp aan te vallen. De MP’er trok daarop zijn wapen en loste een gericht schot op de man.

Het slachtoffer werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De zaak is voor verder onderzoek overgedragen aan de MP.