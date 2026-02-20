Monorath: Uitspraken niet tegen hele korps gericht

Minister Harish Monorath van Justitie en Politie begrijpt de scherpe reactie vanuit de gezamenlijke veiligheidsbonden in Suriname, die enkele dagen terug met grote verontwaardiging reageerden op uitspraken van de bewindsman, waarin hij vorige week aangaf dat bepaalde politie- en penitentiaire ambtenaren zich hebben verlaagd tot middelmannen en betrokken zijn bij smokkelpraktijken in cellenhuizen

Echter stelt de bewindsman dat hij nooit alle politie- en penitentiaire ambtenaren over één kam heeft geschoren.

“Het enige dat ik heb aangegeven, is dat er bepaalde mensen zijn die het verpesten voor de rest en daar moeten we aan werken. In het kader van open dialoog mogen mensen inderdaad wel zeggen of ze het eens zijn of niet met de minister. Maar onder geen omstandigheden heb ik gezegd dat alle korpsen dat doen en dat eenieder dat doet.

Ik ben degene als minister die m’n rug recht houdt. Vooral wanneer het fout gaat, om aan te geven dat we in transformatie zijn om te zorgen dat het beter gaat. En zo nu en dan moet je het beestje wel bij de naam noemen”, zei de bewindsman woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Volgens Monorath heeft hij de brief van de veiligheidsbonden inmiddels al besproken met twee korpsen, terwijl de rest nog volgt. “Zodat we de plooien kunnen gladstrijken… mochten er plooien zijn om glad te strijken. M’n basisuitgangspunt is dat ik het volste vertrouwen heb in alle vier korpsen.

Maar ik heb ook gezegd: ‘inclusie’. Dat betekent dat we alles tezamen gaan doen, waarbij u, de samenleving, de korpsen en het ministerie geconfronteerd zullen worden met alle zaken het ministerie rakende. Ook zaken die minder prettig zijn. Dus dit soort zaken zullen we de komende dagen uitpraten”, aldus de minister.