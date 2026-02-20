Mentale gezondheid van jongeren in Suriname baart minister Currie enorme zorgen

De mentale gezondheid van jongeren is iets dat minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) erg zorgen baart. “Dat heeft wat mij betreft een heel hoge prioriteit. We hebben een afdeling basic lifeskills die focust op hoe jongeren weerbaar te maken in deze omgeving. Jammer genoeg is dat project, dat met UNICEF wordt uitgevoerd, nog niet op alle scholen beschikbaar”, zei de bewindsman woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Hij reageerde hiermee op de recente gevallen van suïcide van jongeren, onder andere als gevolg van pesten op school. Currie voerde aan initieel wat gesprekken te hebben gevoerd om te kijken hoe mentale gezondheid dichter bij het onderwijs gebracht kan worden. Ook zijn er gesprekken gevoerd, zodat leerkrachten reeds in de opleiding kunnen identificeren welke jongeren meer ondersteuning nodig hebben.

“Maar dat kan je niet alleen doen. De vraag is wat de vervolgzorg is die nodig is om die begeleiding te geven. Ik volg ook de ontwikkelingen als het gaat om de screentijd waar jongeren mee bezig zijn. Dus de impact van sociale media op de mentale gezondheid van jongeren. We volgen de landen waar er reeds een ban is tot 16 jaar. Maar dat moet sowieso in een discussie terechtkomen”, zei de minister.

Er wordt hiernaast ook gekeken naar het pestgedrag. Samen met andere organisaties wordt nagegaan hoe de jongeren hiermee te begeleiden naar een succesvolle toekomst. Daarvoor nodigt Currie alle organisaties en personen uit om dit gezamenlijk te helpen doen. Schoolleiders worden geadviseerd om pesten bespreekbaar te maken en duidelijk te maken dat pesten voor niemand leuk is.

“Leg het op tafel. Laat de jongeren zich erover uitspreken. Vind je het leuk om een ander te pesten? En wat vind je er zo leuk aan? Daar kunnen de leerkrachten een faciliterende rol in vervullen”, aldus de minister. Het MINOWC beschikt wel over zorgcoördinatoren, maar die zijn niet voldoende.

“Maar na die zorgcoördinator moet je natuurlijk hebben hoe je die kinderen gaat opvangen die daadwerkelijk in problemen zijn. Ik vang natuurlijk dat deel van de schoolgaanden op, maar in dat opzicht hebben we ook contact met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid om te kijken naar de iets ouderen. Het is een vraagstuk dat landelijk is”, stelde de minister.

Volgens Currie zal mentale gezondheid van jongeren tijdens het geplande onderwijscongres dat in april of mei moet plaatsvinden, zeker op de agenda staan.