HomeOnderwerpenJustitie en politieMelvin Pinas door JusPol-minister voorgedragen als korpschef
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Melvin Pinas door JusPol-minister voorgedragen als korpschef

-

0
Monorath:
Beeld (c) ABC Suriname

Caribbean Night

Melvin Pinas, die vanaf medio augustus 2025 waarneemt als korpschef bij het Korps Politie Suriname (KPS), is door minister Harish Monorath van Justitie en Politie (JusPol) voorgedragen om definitief benoemd te worden tot korpschef.

In het programma Bakana Tori zei Monorath donderdag dat president Jennifer Simons naar advies heeft gevraagd en hij dus aangegeven heeft geen bezwaar te hebben tegen de benoeming van Pinas.

Werken in de Caribbean

“De president heeft dan aansluitend mij de opdracht gegeven om de stukken voor te bereiden. De voordracht is gemaakt en het is doorgestuurd naar de president”, aldus de minister.

In juli vorig jaar zei ABOP-leider Ronnie Brunswijk dat hij het vicepresidentschap aan Gregory Rusland heeft gegund, maar dat de ABOP in ruil daarvoor als compensatie personen voor andere sleutelposities, zoals bij het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) en de korpschef mag voordragen.

Monorath merkte op sinds de ontheffing van Bryan Isaacs als korpschef er verschuivingen zijn gekomen bij het managementteam van KPS, ofwel de korpsleiding. Pinas is toen volledig belast als waarnemend korpschef en nu is het traject gekomen tot zijn benoeming.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Man bij thuiskomst overvallen en ontvoerd aan de Zwartbontstraat
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen