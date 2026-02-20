Melvin Pinas door JusPol-minister voorgedragen als korpschef

Melvin Pinas, die vanaf medio augustus 2025 waarneemt als korpschef bij het Korps Politie Suriname (KPS), is door minister Harish Monorath van Justitie en Politie (JusPol) voorgedragen om definitief benoemd te worden tot korpschef.

In het programma Bakana Tori zei Monorath donderdag dat president Jennifer Simons naar advies heeft gevraagd en hij dus aangegeven heeft geen bezwaar te hebben tegen de benoeming van Pinas.



“De president heeft dan aansluitend mij de opdracht gegeven om de stukken voor te bereiden. De voordracht is gemaakt en het is doorgestuurd naar de president”, aldus de minister.

In juli vorig jaar zei ABOP-leider Ronnie Brunswijk dat hij het vicepresidentschap aan Gregory Rusland heeft gegund, maar dat de ABOP in ruil daarvoor als compensatie personen voor andere sleutelposities, zoals bij het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) en de korpschef mag voordragen.

Monorath merkte op sinds de ontheffing van Bryan Isaacs als korpschef er verschuivingen zijn gekomen bij het managementteam van KPS, ofwel de korpsleiding. Pinas is toen volledig belast als waarnemend korpschef en nu is het traject gekomen tot zijn benoeming.