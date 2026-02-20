Man bij thuiskomst overvallen en ontvoerd aan de Zwartbontstraat

De 40-jarige Steven M. is donderdagavond aan de Zwartbontstraat in Suriname bij thuiskomst overvallen en ontvoerd door vier gemaskerde en gewapende criminelen.

Het slachtoffer kwam net thuis aanrijden in zijn grijze Hilux pick-up en parkeerde het voertuig voor de woning, toen hij door de daders werd aangevallen. Volgens zijn partner, L.A., bevond zij zich in de woonkamer toen zij plotseling gegil hoorde. Bij het bekijken van de camerabeelden zag zij dat haar man bij zijn auto stond. Toen zij voor de zekerheid via het raam naar buiten keek, zag zij tot haar schrik vier gewapende criminelen om hem heen staan.

Zij belde direct met het Command Center, maar haar oproep werd niet meteen beantwoord. Pas bij de derde poging kreeg zij gehoor.

Uit de camerabeelden blijkt dat de daders vanuit een leegstaand perceel naast de woning tevoorschijn kwamen. Het slachtoffer stapte uit zijn auto met een zwarte tas in zijn bezit. Hij sloot de poort en liep richting de woning, toen hij werd overmeesterd. Op de beelden is te zien hoe twee van de daders plotseling op hem afrennen, waarna de overige criminelen zich bij hen voegen en hem onder controle brengen.

Volgens de partner hoorde zij haar man kort daarvoor nog met iemand aan de telefoon praten.

De daders reden vervolgens weg in de grijze Hilux pick-up van het slachtoffer, met hem nog in het voertuig. Tot op dit moment is Steven niet terecht.

De buit betreft de grijze Hilux pick-up. De politie van Lelydorp is na de melding ter plaatse gegaan voor onderzoek. De camerabeelden zijn veiliggesteld. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de daders.