Gemaskerde overvallers knevelen bewaker bij appartementencomplex en maken waterpomp buit

Vier gemaskerde en gewapende criminelen hebben in de nacht van woensdag op donderdag 19 februari een roofoverval gepleegd aan de Manfowroestraat in Suriname. Zij hebben de 53-jarige bewaker gekneveld achtergelaten en maakten een waterpomp buit.

Volgens bewaker H.S. (53) bevond hij zich tijdens de overval in het wachthuisje bij de poort van het appartementencomplex. Plotseling stopte een lichtblauwe Toyota Vitz, waaruit vier rovers stapten. Zij waren allen in het zwart gekleed, gemaskerd en gewapend met vuistvuurwapens.

Eén van de daders hield de bewaker direct onder schot, terwijl de anderen zijn handen en voeten met ducttape vastmaakten. De criminelen vroegen naar de sleutel van de toegangspoort, die op dat moment gesloten was. Toen de bewaker aangaf de sleutel niet te hebben, werd ook zijn mond dichtgeplakt.

Vervolgens forceerden de daders de toegangspoort en braken zij de deur van de kantoorruimte, die zich vlak bij de ingang bevindt, open. Wat zich daarna in het pand heeft afgespeeld, is voor de bewaker onduidelijk, aangezien hij vastgebonden achterbleef in het wachthuisje.

Kort daarna verlieten de overvallers de plaats in de vluchtauto. De bewaker wist zichzelf te bevrijden, schakelde direct de politie in en stelde ook de eigenaar op de hoogte.

Tijdens het onderzoek arriveerde de eigenaar van het appartementencomplex. Na controle bleek dat een waterpomp was weggenomen.

De politie van Geyersvlijt heeft de zaak in onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.