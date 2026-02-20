HomeOnderwerpenJustitie en politieGemaskerde overvallers knevelen bewaker bij appartementencomplex en maken waterpomp buit
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Gemaskerde overvallers knevelen bewaker bij appartementencomplex en maken waterpomp buit

-

0

Caribbean Night

Vier gemaskerde en gewapende criminelen hebben in de nacht van woensdag op donderdag 19 februari een roofoverval gepleegd aan de Manfowroestraat in Suriname. Zij hebben de 53-jarige bewaker gekneveld achtergelaten en maakten een waterpomp buit.

Volgens bewaker H.S. (53) bevond hij zich tijdens de overval in het wachthuisje bij de poort van het appartementencomplex. Plotseling stopte een lichtblauwe Toyota Vitz, waaruit vier rovers stapten. Zij waren allen in het zwart gekleed, gemaskerd en gewapend met vuistvuurwapens.

Werken in de Caribbean

Eén van de daders hield de bewaker direct onder schot, terwijl de anderen zijn handen en voeten met ducttape vastmaakten. De criminelen vroegen naar de sleutel van de toegangspoort, die op dat moment gesloten was. Toen de bewaker aangaf de sleutel niet te hebben, werd ook zijn mond dichtgeplakt.

Vervolgens forceerden de daders de toegangspoort en braken zij de deur van de kantoorruimte, die zich vlak bij de ingang bevindt, open. Wat zich daarna in het pand heeft afgespeeld, is voor de bewaker onduidelijk, aangezien hij vastgebonden achterbleef in het wachthuisje.

Kort daarna verlieten de overvallers de plaats in de vluchtauto. De bewaker wist zichzelf te bevrijden, schakelde direct de politie in en stelde ook de eigenaar op de hoogte.

Tijdens het onderzoek arriveerde de eigenaar van het appartementencomplex. Na controle bleek dat een waterpomp was weggenomen.

De politie van Geyersvlijt heeft de zaak in onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Mentale gezondheid van jongeren in Suriname baart minister Currie enorme zorgen
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen