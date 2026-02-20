Enorme stank rond etenszaken in de Koningstraat

Al geruime tijd is in de Koningstraat, met name rond de etenszaken in de omgeving van Kirpalani, een sterke en aanhoudende stank waarneembaar. Volgens buurtbewoners veroorzaakt de onaangename geur aanzienlijke hinder in het dagelijks leven.

De buurtbewoners geven aan dat zij meerdere malen de gezondheidsautoriteiten en het districtscommissariaat op de hoogte hebben gesteld, maar dat de situatie niet is verbeterd. Volgens hen speelt het probleem al langer dan een jaar.

Een seniore burger zegt aan Waterkant.Net dat zij door de stank haar huis bijna de hele dag dicht moet houden. “Hoe lang moet ik nog zo leven? En met deze hitte is het helemaal niet te doen,” zegt zij.

De buurtbewoners vragen zich bovendien af hoe de etenszaken gewoon open kunnen zijn en normaal kunnen verkopen, gezien de sterke geuroverlast. Volgens hen is er helemaal geen sprake van naleving van hygiëne-, voedselveiligheids- en andere voorschriften.

De bewoners hopen dat er spoedig wordt ingegrepen. Zij geven aan dat, als er binnen een week geen actie wordt ondernomen, zij overwegen de straat te barricaderen om aandacht te vragen voor dit ernstige probleem.