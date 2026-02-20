CDS: President Simons met kleine delegatie naar 50ste Caricom-staatshoofdenvergadering in St. Kitts and Nevis

De 50ste reguliere Caricom-staatshoofdenvergadering vindt dit jaar van 24 tot en met 27 februari plaats in Saint Kitts and Nevis. President Jennifer Simons zal daarbij een kleine maar functionele delegatie uit Suriname leiden voor haar eerste deelname aan deze grootse meeting.

Voor de Surinaamse president wordt dit een bijzonder moment, waarbij zij niet alleen kennismaakt met haar regionale ambtgenoten, maar ook direct de nationale visie van Suriname naar de regio en de wereld toe zal presenteren.

Aanwezigheid Suriname essentieel

Volgens minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS), is de aanwezigheid van Suriname essentieel omdat de wereld steeds meer verschuift, beweegt en erg dynamisch is. De regeringsfunctionaris wijst hierbij nadrukkelijk op de huidige geopolitieke ontwikkelingen. “Juist vanuit die beweging moet Suriname via een sterke regionale inbedding zijn pad verder vinden in de wereld”, benadrukt de bewindsman. Hij geeft aan dat een compacte delegatie van zeven personen naar de top afreist.

Samenwerking en regionale integratie

Minister Bouva zegt dat de regering gaat voor een stevige samenwerking binnen de regio om internationale vraagstukken, van klimaatverandering tot veiligheid en handelsverdragen, strategischer te kunnen benaderen. De focus ligt hierbij op connectiviteit oftewel het bevorderen van de beweging van mensen en goederen. “Regionale integratie is voor ons prioriteit. We vinden dat belangrijk als Surinaamse regering en als land”, geeft de regeringsfunctionaris aan.

Economische potentie en vrede

Een specifiek aandachtspunt is de enorme import van de Caricom, die miljarden uitgeeft aan producten van ver buiten de regio. De BIS-minister benadrukt dat Suriname, vanwege zijn ligging en agrarisch potentieel, de hele regio kan voorzien. Naast economische kansen zal president Simons de boodschap overbrengen dat Suriname staat voor een zone van vrede, rust en duurzame ontwikkeling.

Vooruitlopend op voorzitterschap

Het wordt de eerste impressie en fysieke ontmoeting van president Simons in de Caricom in aanloop naar het voorzitterschap van Suriname in 2027. Minister Bouva stelt dat deze minimale inzet een noodzakelijke investering is voor de eerste fysieke ontmoeting van de huidige Surinaamse regering met regionale leiders alsook voor haar eerste indruk binnen de Caricom.

“We hebben een grote verantwoordelijkheid aanstaande in de regio. En we lopen in, we bereiden ons voor en maken ons klaar om voor Suriname en voor de regio het beste te halen én het beste neer te zetten”, aldus Bouva.