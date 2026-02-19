HomeOnderwerpenJustitie en politieVerborgen camera ontdekt bij pinautomaat aan Sir Winston Churchillweg: politie stelt skimapparatuur...
Verborgen camera ontdekt bij pinautomaat aan Sir Winston Churchillweg: politie stelt skimapparatuur veilig

-

0
Verborgen camera ontdekt bij pinautomaat aan Sir Winston Churchillweg: politie stelt skimapparatuur veilig
Foto via Korps Politie Suriname

De politie van bureau Livorno onderzoekt een vermoedelijke skimmingzaak bij een pinautomaat aan de Sir Winston Churchillweg, nadat een burger daar dinsdag 17 februari 2026 melding van heeft gedaan. De aangever, R.K., stapte naar het politiebureau nadat hij bij het pinnen opvallende apparatuur op de automaat aantrof.

Volgens zijn verklaring verliet R.K. zijn woning met het plan om geld van zijn rekening op te nemen. Hij stopte met zijn voertuig bij de betreffende pinautomaat en plaatste zijn bankkaart in de kaartsleuf. Tijdens het proces zou hij onbewust een verkeerde pincode hebben ingevoerd.

Op dat moment keek hij om zich heen en zag hij iets verdachts: aan de bovenzijde van de automaat, achter de lamp, bleek een verborgen camera te zijn aangebracht. De camera was met behulp van een staal aan de automaat bevestigd. R.K. rukte het onderdeel los en deed vervolgens aangifte bij bureau Livorno.

Skimming betreft het kopiëren van betaalpasgegevens door criminelen, bijvoorbeeld door een extra magneetstriplezer over of in de kaartsleuf te plaatsen. In combinatie met een camera kunnen de ingevoerde pincodes worden vastgelegd, waardoor de gegevens later misbruikt kunnen worden.

Na de aangifte stelde de politie direct een onderzoek ter plaatse in. Bij controle van de pinautomaat troffen agenten een magnetische apparatuur aan, waaraan twee camera’s waren gekoppeld. Het geheel is in het belang van het onderzoek in beslag genomen.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Oproep tot alertheid bij pinnen

De samenleving wordt opgeroepen waakzaam te zijn bij het gebruik van pinautomaten. Enkele tips:

  • Bedek het toetsenblok met uw vrije hand bij het intoetsen van uw pincode.
  • Controleer de ATM op beschadigingen of vreemde onderdelen.
  • Let op verdachte personen in de directe omgeving van de pinautomaat.

