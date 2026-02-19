Suriname eert Gerda Lenten-Havertong vanwege jarenlange inzet voor dementiezorg

Gerda Lenten-Havertong is door de Staat Suriname onderscheiden voor haar werk ten behoeve van mensen met dementie in Suriname. De decoratie werd haar toegekend door president Jennifer Simons.

Tijdens een ceremonie op maandag 16 februari in Nederland speldde de Surinaamse ambassadeur in Nederland, Ricardo Panka, haar de onderscheiding Commandeur in de Ere-Orde van de Gele Ster op. Deze orde geldt als de hoogste en meest prestigieuze staatsonderscheiding van de Republiek Suriname.

De regering spreekt hiermee haar waardering uit voor Havertongs langdurige betrokkenheid bij het verbeteren van opvang en zorg voor mensen met dementie. Haar inzet kreeg ruim 26 jaar geleden vorm, nadat zij werd geconfronteerd met de ontoereikende zorg voor haar moeder Wiesje, die aan dementie leed.

Vanuit die ervaring richtte zij Stichting Wiesje op, met als doel het versterken van de dementiezorg in Suriname. Daarbij werd onder meer ingezet op de realisatie van een dagcentrum, 24-uurs woonunits en een kenniscentrum.

Rond het begin van de jaren 2000 werden de eerste cliënten op het dagcentrum ontvangen en gingen trainingen van start binnen het kenniscentrum, dat destijds was ondergebracht in een gehuurd pand. Een belangrijke volgende stap kwam toen de Surinaamse overheid bouwgrond aan de Cultuurtuin in Paramaribo ter beschikking stelde. Daarmee kon de bouw van het woonzorgcentrum worden gestart.

Het centrum omvat een dagcentrum met ruimte voor 25 cliënten en drie woonunits met in totaal 32 plaatsen voor bewoners die niet langer thuis konden wonen. Ook het kenniscentrum kreeg een plek binnen het woonzorgcentrum.

De financiering van het project kwam door de jaren heen steeds zwaarder te wegen. Het bouwbudget liep op en moest bijeen worden gebracht via sponsoren, bedrijven en particulieren in zowel Suriname als Nederland.

Voor de bouw van de laatste units in 2024 bleek het beschikbare budget onvoldoende. Er moest daarom een lening worden afgesloten, omdat de gefaseerde uitvoering niet langer kostendekkend was. Die lening legt extra druk op de financiële bedrijfsvoering van de sociale instelling.

Op vrijdag 7 november 2025 werd WoonZorgCentrum Wiesje officieel werkelijkheid: een gecertificeerd woonzorgcentrum voor mensen met dementie in Suriname. De officiële opening werd verricht door minister Andre Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid. Rond die opening vond tevens het symposium “Samen verder – Gemeenschap en Dementie” plaats, waarin kennisdeling en samenwerking rondom dementiezorg centraal stonden.

Met de toekenning van de Gele Ster wordt volgens de regering onderstreept dat particulier initiatief daadwerkelijk verschil kan maken bij het aanpakken van sociale en maatschappelijke vraagstukken.

Havertong heeft, samen met haar besturen in Suriname en Nederland en met steun van trouwe donateurs, met volharding en overtuiging gebouwd aan voorzieningen die de dementiezorg in Suriname structureel versterken.