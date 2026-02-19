RGD-artsen in actie, blijven bij eis voor plek in bestuur

De Vereniging van Artsen in dienst van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst in Suriname (VRA) heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering van woensdagochtend unaniem besloten in beraad te blijven totdat de vertegenwoordiger van de VRA wordt opgenomen in het stichtingsbestuur van de Stichting RGD.

Sinds november 2025 heeft de VRA herhaaldelijk schriftelijk aandacht gevraagd voor de vertegenwoordiging van artsen binnen het bestuur. Bij de recente samenstelling van het bestuur is echter geen plaats ingeruimd voor de VRA-vertegenwoordiger.

De VRA ontving op woensdag 18 februari 2026 een uitnodiging van de minister voor een overleg op donderdag 19 februari, waarin als onderwerp stond: “Onaangekondigd beleggen van een Algemene Ledenvergadering (ALV) tijdens reguliere werktijd en het onnodig onder druk zetten van de werkrelatie.” De vereniging distantieert zich uitdrukkelijk van dit agendapunt en stelt dat zij enkel bereid is tot overleg over de uitgebleven kennismaking van 3 oktober 2025 en de vertegenwoordiging van de VRA in het stichtingsbestuur.

Tot nader order zullen geen ochtend- en middagpoliklinieken plaatsvinden. De districten zijn voorlopig gedispenseerd, zegt VRA-voorzitter Bobby Ramautar. Personen die de RGD voor spoedgevallen wensen te bezoeken, worden geadviseerd zich naar de Spoedeisende Hulp te begeven.

De VRA benadrukt open te staan voor constructief overleg, maar houdt vast aan het principe van volwaardige vertegenwoordiging van artsen binnen het bestuur, in het belang van transparantie, rechtvaardigheid en kwaliteit van de eerstelijnszorg.

De vereniging zal niet ingaan op het huidige uitnodigingsonderwerp van de minister; een gesprek vindt pas plaats zodra het onderwerp aansluit bij de belangen van de VRA.