CDS: ‘Politie gaat optreden tegen makers AI-video’s van president Simons’

De Communicatie Dienst Suriname heeft vandaag in een persbericht laten weten dat het vervaardigen en verspreiden van valselijk opgemaakte video’s waarin president Jennifer Simons herkenbaar in beeld is, strafbaar is.

Aanleiding is het toenemende aantal filmpjes dat op sociale media circuleert en de indruk wekt dat het staatshoofd zich rechtstreeks tot de samenleving richt, terwijl de inhoud volgens de autoriteiten niet op waarheid berust.

Volgens de CDS heeft het Kabinet van de President zich inmiddels nadrukkelijk gedistantieerd van deze video’s en de daarbij gebruikte boodschappen. Volgens het kabinet worden uitspraken aan de president toegeschreven die zij niet heeft gedaan en ook niet zal doen richting specifieke beroepsgroepen of de samenleving in het algemeen.

De politie duidt de video’s als AI-gegenereerd materiaal, waarbij gebruik wordt gemaakt van technieken zoals deepfake om misleidende beelden en audio te creëren. In één van de rondgaande filmpjes wordt de beeltenis van president Simons gecombineerd met een kunstmatig gegenereerde stem die suggereert dat zij niets aan de bevolking zou hebben beloofd en dat zij als president “zal blijven lenen en blijven genieten”.

In een andere video wordt, eveneens met haar beeltenis, een boodschap geplaatst waarin zogenaamd wordt gesteld dat verpleegkundigen en leerkrachten geduld moeten hebben omdat eerst het kabinet salarisverhoging zou krijgen en daarna pas andere groepen aan de beurt zouden komen.

Het KPS benadrukt dat dit soort producties niet alleen misleidend zijn, maar volgens de politie ook opruiend kunnen werken doordat er bewust onjuiste informatie wordt verspreid en het staatshoofd en het beleid “contra de realiteit” worden neergezet. De politie roept de samenleving daarom op om onmiddellijk te stoppen met het produceren van dergelijke video’s.

Volgens het KPS zijn de makers en verspreiders vervolgbaar. “Het is strafbaar. Er kan aangifte gedaan worden en een onderzoek laten plaatsvinden”, aldus de politieorganisatie. Het onderzoek en eventuele vervolgstappen zullen afhangen van meldingen en aangiften die worden gedaan.