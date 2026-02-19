HomeOnderwerpenJustitie en politieOpnieuw autobrand aan Sohawanweg: vermoedelijk brandstichting met molotovcocktail
Opnieuw autobrand aan Sohawanweg: vermoedelijk brandstichting met molotovcocktail

Opnieuw autobrand aan Sohawanweg: vermoedelijk brandstichting met molotovcocktail
Beeld ter illustratie

Een zwarte Toyota RAV4 is afgelopen nacht op een erf aan de Sohawanweg in Suriname deels afgebrand.

Bij aankomst van de brandweer was het vuur al geblust door kordaat optreden van omstanders, waardoor erger werd voorkomen. De 36-jarige eigenaar van het voertuig, V.S., lag te slapen toen de brand uitbrak.

Door de brand liep de rechtervoorzijde van de auto brandschade op. Volgens de politie bestaat het sterke vermoeden dat sprake is van brandstichting. Er wordt aangenomen dat de dader(s) hebben geprobeerd het voertuig in brand te steken met behulp van een molotovcocktail.

Opmerkelijk is dat maandag ook een zwarte Toyota Passo aan dezelfde weg in brand is gestoken. De eigenaresse had het voertuig pas gekocht.

De politie van Munder onderzoekt beide zaken.

