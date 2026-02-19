HomeOnderwerpenJustitie en politieNoersalim: "Personen te Tibiti beweren door zoon Sewdien op terrein LVV te...
Justitie en politieOverheidNieuws uit SurinameUitgelicht

Noersalim: “Personen te Tibiti beweren door zoon Sewdien op terrein LVV te werk te zijn gesteld”

-

0
Minister Mike Noersalim van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV)

Caribbean Night

Minister Mike Noersalim van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV) zei woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering dat er twee personen op een terrein van het ministerie te Tibiti (km 99) zijn aangetroffen, die beweren door de zoon van ex-minister Permanand Sewdien daar te werk te zijn gesteld.

LVV heeft hierover echter niets in de administratie terug kunnen vinden. Er is daarom aangifte gedaan bij de politie.

Werken in de Caribbean

LVV beschikt volgens de bewindsman over op zijn minst 27.000 hectare op Tibiti. Daar is geïnvesteerd in het aanleggen van draadpalen en prikkeldraad, zodat er markoesa ten behoeve van de verwerkingsmachine bij de Melkcentrale NV kan worden geteeld. Echter moet er volgens Noersalim nog aan een buitenlands bedrijf worden betaald voor een drip-irrigatiesysteem van ruim 40.000 euro.

“Op een gegeven moment hebben we twee mensen daar gezien die vinden en zeggen dat zij in opdracht van de zoon van ex-minister Sewdien daar werkzaamheden moesten verrichten. Wij hebben tot dusver niets in onze administratie waaruit blijkt dat deze personen gerechtigd zijn om daar werkzaamheden uit te voeren.

Wij hebben dus aangifte gedaan, een deurwaardersexploot gestuurd en onze advocaat is bezig. Waarschijnlijk komt er ook een kort geding, want de mensen willen zich niet van daar verwijderen”, aldus Noersalim.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Suriname eert Gerda Lenten-Havertong vanwege jarenlange inzet voor dementiezorg
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen