Noersalim: “Personen te Tibiti beweren door zoon Sewdien op terrein LVV te werk te zijn gesteld”

Minister Mike Noersalim van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV) zei woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering dat er twee personen op een terrein van het ministerie te Tibiti (km 99) zijn aangetroffen, die beweren door de zoon van ex-minister Permanand Sewdien daar te werk te zijn gesteld.

LVV heeft hierover echter niets in de administratie terug kunnen vinden. Er is daarom aangifte gedaan bij de politie.

LVV beschikt volgens de bewindsman over op zijn minst 27.000 hectare op Tibiti. Daar is geïnvesteerd in het aanleggen van draadpalen en prikkeldraad, zodat er markoesa ten behoeve van de verwerkingsmachine bij de Melkcentrale NV kan worden geteeld. Echter moet er volgens Noersalim nog aan een buitenlands bedrijf worden betaald voor een drip-irrigatiesysteem van ruim 40.000 euro.

“Op een gegeven moment hebben we twee mensen daar gezien die vinden en zeggen dat zij in opdracht van de zoon van ex-minister Sewdien daar werkzaamheden moesten verrichten. Wij hebben tot dusver niets in onze administratie waaruit blijkt dat deze personen gerechtigd zijn om daar werkzaamheden uit te voeren.

Wij hebben dus aangifte gedaan, een deurwaardersexploot gestuurd en onze advocaat is bezig. Waarschijnlijk komt er ook een kort geding, want de mensen willen zich niet van daar verwijderen”, aldus Noersalim.