Minister: RvC-benoemingen zijn politiek — training moet tekort aan expertise opvangen

Politieke leiders zijn zich er volgens minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) wel van bewust dat leden van Raden van Commissarissen (RvC’s) bij diverse staatsbedrijven belangrijke taken moeten gaan uitvoeren en zich moeten gaan buigen over complexe zaken.

Gezien het feit dat het gros van de pas benoemde RvC-leden door de politiek is voorgedragen en sommigen van hen de nodige expertise missen, zal de overheid ervoor zorgen dat er eventueel capacity building voor deze nieuwelingen wordt ingezet.

“Wat wij gaan doen, is ervoor zorgen dat wij goed met de RvC werken. Als ze capacity building of dat soort dingen moeten krijgen, dan gaan we dat inzetten. Maar nogmaals: in een managementstructuur van een organisatie zijn er bepaalde besluiten die voor jou genomen kunnen worden. It’s above my paygrade, want het is een political decision. Het is gewoon een realiteit dat het een politiek besluit is”, zei de bewindsman woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Aan de andere kant heeft TCT volgens hem ook meetings met RvC-leden vallende onder het ministerie gehad om ze bijvoorbeeld uit te leggen wat de prioriteiten zijn en ze hiermee wat begeleiding gegeven.

De afgelopen dagen is er vooral veel kritiek geweest op de benoeming van NDP’er Stephano ‘Pakkitow’ Biervliet in de RvC bij de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS). De situatie werd verergerd toen Pakkitow in een interview aangaf dat hij wel kundig is voor dit werk, aangezien hij ook eens in de vissector heeft gezeten en dus ook vis en garnalen heeft verkocht.

Landveld, geconfronteerd met deze uitspraak, stelde deze maar voor rekening van de NDP’er te laten, maar wel te begrijpen waarom mensen kritiek leveren op zo’n uitspraak.

“Vanaf het politieke niveau is gekeken naar de cv’s van de mensen. Ze zijn beoordeeld en goed bevonden. Het zijn staatsbedrijven waar de Staat Suriname aandeelhouder van is. De coalitie heeft de verantwoordelijkheid en samen wordt er gekeken naar hoe de staatsbedrijven gerund moeten worden”, aldus de minister.

Volgens de politicus is er wel nieuwigheid door deze regering geïntroduceerd bij staatsbedrijven waar grote veranderingen zouden moeten plaatsvinden. Als voorbeeld noemde hij de SLM en BGVS, waar de president-commissaris middels een open sollicitatieprocedure is gekozen. Hier heeft competentie wel een rol gespeeld.