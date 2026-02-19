Container vol medische hulpgoederen vertrekt vanuit Tiel naar ziekenhuis in Nickerie

Vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Suriname hebben gisteren bij de loods aan de Passewaaijse Hogeweg 1 in Tiel opnieuw een container gevuld met hulpgoederen voor Suriname. De zending is volledig bestemd voor het MMC-ziekenhuis in het district Nickerie.

De container is tot de laatste beschikbare ruimte geladen. Zoals de stichting dat vaker doet, werd geen plek onbenut gelaten, waardoor de lading maximaal is benut.

In de afgelopen weken kwamen er grote hoeveelheden medische goederen binnen bij de loods, waaronder medicijnen. Daarnaast zijn op diverse locaties in Nederland extra materialen opgehaald, zodat de container uiteindelijk “barstensvol” kon worden geladen met uitsluitend medische hulpgoederen.

Met de aankomende zending zullen in Nickerie en omgeving veel mensen geholpen kunnen worden, zodra de goederen bij het MMC-ziekenhuis zijn aangekomen en ingezet kunnen worden.