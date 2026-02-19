Bee: “Als er fouten zijn in salarisbepaling PG en rechters, dan moet wet voor correctie op operatietafel”

“We hebben 107 wetten aangenomen onder mijn voorzitterschap. Wetten zijn niet honderd procent correct. Als er geconstateerd is dat zaken fout zijn gegaan, dan moeten we ze weer op die operatietafel zetten en corrigeren”, zegt Marinus Bee, minister van Binnenlandse Zaken (BiZa) in Suriname.

Hij reageerde hiermee op de kritiek die ook hij incasseert naar aanleiding van de drie wetten die tijdens de vorige zittingsperiode van De Nationale Assemblee (DNA) zijn aangenomen en als gevolg waarvan de rechterlijke macht en de procureur-generaal nu een half miljoen tot iets meer dan een miljoen SRD verdienen.

Bee was in die periode voorzitter van DNA. Voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering woensdag voerde Bee aan dat de initiatiefnemers hun intentie toen hebben gepresenteerd aan het parlement en daarbij hebben aangegeven dat niemand meer zou verdienen dan de president van Suriname.

Met de synchronisatie zou de Hofpresident 95%, de PG 90% en de DNA-voorzitter 85% verdienen van de bezoldiging van het staatshoofd. Nu er onvolkomenheden zijn met de opgedoken bedragen, waarvan je volgens Bee zou schrikken, dan moeten die worden gecorrigeerd.

Hijzelf moet de wetten nog gaan bestuderen om na te gaan of dit werkelijk de bedragen zijn of dat er spitsvondigheden zijn om te komen tot die bedragen. “Nodig partijen uit en laten we praten. Want dit kan niet en is absurd”, aldus de Surinaamse minister.