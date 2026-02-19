HomeNieuws uit SurinameBee: "Als er fouten zijn in salarisbepaling PG en rechters, dan moet...
Nieuws uit SurinamePolitiekUitgelicht

Bee: “Als er fouten zijn in salarisbepaling PG en rechters, dan moet wet voor correctie op operatietafel”

-

0

Caribbean Night

“We hebben 107 wetten aangenomen onder mijn voorzitterschap. Wetten zijn niet honderd procent correct. Als er geconstateerd is dat zaken fout zijn gegaan, dan moeten we ze weer op die operatietafel zetten en corrigeren”, zegt Marinus Bee, minister van Binnenlandse Zaken (BiZa) in Suriname.

Hij reageerde hiermee op de kritiek die ook hij incasseert naar aanleiding van de drie wetten die tijdens de vorige zittingsperiode van De Nationale Assemblee (DNA) zijn aangenomen en als gevolg waarvan de rechterlijke macht en de procureur-generaal nu een half miljoen tot iets meer dan een miljoen SRD verdienen.

Werken in de Caribbean

Bee was in die periode voorzitter van DNA. Voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering woensdag voerde Bee aan dat de initiatiefnemers hun intentie toen hebben gepresenteerd aan het parlement en daarbij hebben aangegeven dat niemand meer zou verdienen dan de president van Suriname.

Met de synchronisatie zou de Hofpresident 95%, de PG 90% en de DNA-voorzitter 85% verdienen van de bezoldiging van het staatshoofd. Nu er onvolkomenheden zijn met de opgedoken bedragen, waarvan je volgens Bee zou schrikken, dan moeten die worden gecorrigeerd.

Hijzelf moet de wetten nog gaan bestuderen om na te gaan of dit werkelijk de bedragen zijn of dat er spitsvondigheden zijn om te komen tot die bedragen. “Nodig partijen uit en laten we praten. Want dit kan niet en is absurd”, aldus de Surinaamse minister.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Verborgen camera ontdekt bij pinautomaat aan Sir Winston Churchillweg: politie stelt skimapparatuur veilig
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen