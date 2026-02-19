4-jarige jongen beschuldigt buurjongen (17) van misbruik; ouders doen aangifte

De ouders van een 4-jarige jongen in Suriname hebben bij het politiebureau Kwatta aangifte gedaan van seksueel misbruik van hun zoontje.

Ze verklaren dat hun 17-jarige buurjongen het kind seksueel heeft misbruik.

De zaak kwam aan het rollen nadat het kind van pijn huilde. De ouders hebben toen een onderzoek ingesteld en bleek dat er bloed bij de anus was. De jongen vertelde dat de buurjongen het heeft gedaan.

Gelijk na de ontdekking brachten de ouders hun zoontje naar politie Kwatta en deden aangifte.

De zaak is intussen overgedragen aan Jeugdzaken voor verder onderzoek.