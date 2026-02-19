HomeOnderwerpenJustitie en politie4-jarige jongen beschuldigt buurjongen (17) van misbruik; ouders doen aangifte
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

4-jarige jongen beschuldigt buurjongen (17) van misbruik; ouders doen aangifte

-

0
Politiebureau in Suriname
Archieffoto: Politiebureau in Suriname

Caribbean Night

De ouders van een 4-jarige jongen in Suriname hebben bij het politiebureau Kwatta aangifte gedaan van seksueel misbruik van hun zoontje.

Ze verklaren dat hun 17-jarige buurjongen het kind seksueel heeft misbruik.

Werken in de Caribbean

De zaak kwam aan het rollen nadat het kind van pijn huilde. De ouders hebben toen een onderzoek ingesteld en bleek dat er bloed bij de anus was. De jongen vertelde dat de buurjongen het heeft gedaan.

Gelijk na de ontdekking brachten de ouders hun zoontje naar politie Kwatta en deden aangifte.

De zaak is intussen overgedragen aan Jeugdzaken voor verder onderzoek.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Noersalim: “Personen te Tibiti beweren door zoon Sewdien op terrein LVV te werk te zijn gesteld”
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen